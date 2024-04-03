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08:27 03.04.2024

У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

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У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки, зафіксовано влучання в газопровід, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Антонівку, Садове, Кізомис, Велетенське, Томину Балку, Берислав, Михайлівку, Зміївку, Тягинку та місто Херсон", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Через російську агресію одна людина загинула", - підкреслив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 5 приватних будинків.

"Також було зафіксовано влучання в господарську споруду та газопровід. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає", - додав голова обладміністрації.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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