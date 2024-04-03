3 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 770 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 770 RUSSIAN AGRESSION

3 квітня відзначають Всесвітній день водних тварин, Всесвітній день вечірки, День народження мобільного телефону, День народження кавомолки, День народження штрих-коду, День дитячої йоги.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити Сповідника.

День народження штрих-коду

У 1973 році Бернард Сілвер і Норман Джозеф Вудленд представили технологію, за допомогою якої можна було ідентифікувати товар. Винахід став ключовим у розвитку автоматизації обліку та продажу товарів. Уперше таке маркування 1974 року нанесли на жувальну гумку, яку продали після сканування штрих-коду на касі в американському супермаркеті.

День народження першого мобільного телефону

Інженер компанії Motorola Мартін Купер 1973 року вперше набрав номер і зателефонував до офісу компанії з першого мобільного телефону - Motorola DynaTAC 8000X. Його вага була 2,5 кг.

Всесвітній день водних тварин

Щорічна подія, метою якої є поширення інформації про тварин, що мешкають у воді або поблизу водойм. Нерідко водні тварини виключаються із законодавчої та нормативної бази, яка забезпечує їхній захист. Подія була створена 2017 року за ініціативи Клініки прав тварин при юридичній школі Льюїса і Кларка. Свято поки що є маловідомим, але воно з кожним роком набуває все більшого розповсюдження.

Всесвітній день вечірки

Заснований 1996 року, а до цього творців підштовхнув роман "Політ" авторки Ванни Бонта, який розповідає фантастичну історію зі зворотним відліком часу. Події роману завершуються 3 квітня 2000 року, коли на всій планеті відбувається масштабна вечірка.

Ще цього дня:

1907 - Створено Університет Саскачевана (Канада);

1910 - Уперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1933 - У Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);

1933 - Літак уперше перелетів через Еверест;

1940 - Почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові, Козельську ("Катинська трагедія");

1948 - Президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги - відомий як "план Маршалла";

1973 - Засновано літературну премію імені Павла Тичини;

1973 - Перший дзвінок стільниковим телефоном: Мартін Купер із Motorola набрав конкурентів із Bell Labs;

1981 - Вийшов у світ перший номер польського незалежного профспілкового видання "Тижневик Солідарність";

1987 - У приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити;

1990 - Над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднято синьо-жовтий прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра;

2007 - Французький швидкісний поїзд "TGV" встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год;

2017 - Стався теракт-вибух у Петербурзькому метро, унаслідок якого загинуло 14 осіб, поранено 45 і постраждало понад 50.

Церковне свято

Преподобний Микита Сповідник був ігуменом Мідікійського монастиря у Віфінії. Він народився в Кесарії Віфінській у благочестивій родині. Після смерті матері, яка померла через вісім днів після його народження, його батько Філарет прийняв чернецтво, а Микита залишився на вихованні у своєї бабусі.

З юних років Микита служив у місцевому храмі та перебував у послуху в пустельника Стефана. Згодом він вступив до Мідікійського монастиря, де прийняв чернечий постриг. Через сім років Микита був висвячений у сан пресвітера. Після смерті Никифора, Микита був обраний новим ігуменом монастиря.

Преподобний Микита відомий своїм праведним життям і даром чудотворення. Він здійснив багато чудес, зокрема, вилікував глухонімого юнака, повернув розум божевільному і зцілив двох біснуватих жінок.

Під час правління імператора Льва Вірменина, коли почалася нова хвиля іконоборства, Микиту викликали до Константинополя. Він твердо тримався православної віри перед імператором і був кинутий у в'язницю разом з іншими ігуменами, які шанували святі ікони. У в'язниці він стійко переносив тортури і підтримував духовно інших ув'язнених.

Після смерті Лева Вірменина Микита продовжував творити чудеса, зокрема, допоміг двом бранцям Фригійського царя втекти на волю, а також врятував трьох людей із затонулого корабля. Його життя і місія були важливими для поширення християнства.

Іменини: Микита, Йосип, Іван, Феодосія.