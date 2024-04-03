Події

03:48 03.04.2024

Окупанти за минулу добу обстріляли 11 громад прикордоння Сумської області

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Окупанти за минулу добу обстріляли 11 громад прикордоння Сумської області

 Російські окупанти за минулу добу обстріляли з різних видів зброї 11 громад прикордоння Сумської області, зафіксовано більше ніж 200 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 226 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Глухівська, Середино-Будська, Знобсько-Новгородська громади", - вказується в повідомленні.

Найбільша кількість вибухів була зафіксована в Краснопільській громаді: 6 мін, авіаудар із вертольота, пуск НУРС (40 вибухів). Також ворог гатив із РСЗВ (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів). У Великописарівській громаді: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів), авіаудар із гелікоптера, пуск НАР (10 вибухів).

Крім того, масованих обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Середино-Будська громада (26 вибухів), Есманська (25 вибухів) і Зноб-Новгородська (16 вибухів).

 

Теги: #сумская_область #україна #обстріли

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