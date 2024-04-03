Пріцкер відвідала Львів, щоб підкреслити незмінну прихильність Сполучених Штатів Україні

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер відвідала Львів, щоб продемонструвати незмінну підтримку України з боку США.

"Я приїхала до Львова, щоб підкреслити незмінну прихильність Сполучених Штатів Україні. Львів, як і багато міст по всій Україні, демонструє жорстку економічну рішучість і новаторську хватку, навіть перед обличчям нещодавніх жорстоких російських авіаударів. Саме цей дух дає мені впевненість в економічному майбутньому України", - написала вона в соцмережі X у вівторок, 2 квітня.

Як повідомило посольство США в Україні, 2 квітня посол Бріджит Брінк разом зі спецпредставником Пенні Пріцкер зустрілися з українськими підприємцями, які є випускниками програм обміну в США. Під час зустрічі підприємці поділилися своїм досвідом роботи в Україні під час війни Росії.