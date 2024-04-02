Події

21:10 02.04.2024

Експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю - Кулеба на конференції в Гаазі

2 хв читати
Експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю - Кулеба на конференції в Гаазі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після засідання міністерської конференції "Відновлення справедливості для України", що відбулася в Гаазі (Нідерланди) у вівторок, заявив, що нинішня експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю впродовж усієї імперіалістичної історії Росії, повідомляється на сайті МЗС України.

"Росія - єдина імперія у світі, яка уникла деколонізації після двох світових воєн у 20-му столітті. Всі інші імперії припинили існування і були змушені відпустити свої колонії. Ба більше, Росія - єдина імперія, яка не тільки дожила до наших днів, але ніколи, я наголошую, ніколи не визнала провини за свої імперські злочини і не була за них покарана", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив на важливості для Європи і всього світу притягнення РФ до відповідальності, оскільки в іншому разі РФ продовжить свою загарбницьку війну і звірства. За його словами, притягнення РФ до відповідальності забезпечить для Європи майбутнє без війни.

Очільник МЗС України особливо наголосив на важливості ухваленої за результатами конференції політичної декларації, підписантами якої вже стали 44 країни, яка, зокрема, вітає дискусію про конфіскацію заморожених російських активів, а також доходів від них на користь України. "Документ також закликає повну відповідальність за злочин агресії. Це важлива основа для подальшої роботи над створенням повноцінного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, за першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ у категорії "пошкодження або знищення житлової нерухомості" 2 квітня заявки на компенсацію подали вже 18 українців. Решту категорій запустять упродовж року, однак категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, і категорії заяв, які пов'язані з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України, відкриються через кілька місяців.

Загалом у Реєстрі очікують на подання від 6 до 8 мільйонів заяв, передбачається, що в першій категорії, яка відкрилася у вівторок, буде отримано від 300 до 600 тисяч заяв про відшкодування.

 

 

Теги: #рф #мзс #відповідальність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 02.04.2024
Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

11:33 02.04.2024
Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

19:54 01.04.2024
Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

22:03 31.03.2024
СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

21:57 31.03.2024
РФ висуває вимоги до України щодо видачі Малюка

РФ висуває вимоги до України щодо видачі Малюка

16:14 31.03.2024
Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

13:44 31.03.2024
Буданов про рейди російських добровольців: вони змогли відвернути сили РФ на фронті на оборону прикордонних рубежів

Буданов про рейди російських добровольців: вони змогли відвернути сили РФ на фронті на оборону прикордонних рубежів

12:40 31.03.2024
РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

07:38 31.03.2024
Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

05:44 31.03.2024
РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі 18 постраждалих, 12 госпіталізовано, з них п’ятеро дітей – обладміністрація

Зеленський підписав закон, що передбачає можливість лікування військових до 12 місяців і повторний медогляд обмежено придатних у 9-місячний термін

Зеленський очікує прогресу в рішеннях щодо конфіскації російських активів в американських і європейських юрисдикціях

Російські терористи отримують відповіді за свої удари по Україні, щоразу більш далекобійні - Зеленський

Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

ОСТАННЄ

НАТО розробляє план допомоги Україні на суму до $100 млрд

Україна та Швейцарія скоординували підготовку до Глобального саміту миру

У Дніпрі 18 постраждалих, 12 госпіталізовано, з них п’ятеро дітей – обладміністрація

Зеленський підписав закон, що передбачає можливість лікування військових до 12 місяців і повторний медогляд обмежено придатних у 9-місячний термін

Ribas Hotels Group і EffectBud побудують котеджне містечко в Івано-Франківській області

Генштаб ЗСУ: Окупанти за минулу добу завдали двох ракетних та 43 авіаударів

Зеленський заявив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино

Генштаб ЗСУ: в районах Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині армія РФ за добу 18 разів намагалася прорвати оборону українських сил

Російські терористи отримують відповіді за свої удари по Україні, щоразу більш далекобійні - Зеленський

Cert-UA розробила інструкцію з двоетапної аутентифікації для популярних месенджерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА