Експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю - Кулеба на конференції в Гаазі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після засідання міністерської конференції "Відновлення справедливості для України", що відбулася в Гаазі (Нідерланди) у вівторок, заявив, що нинішня експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю впродовж усієї імперіалістичної історії Росії, повідомляється на сайті МЗС України.

"Росія - єдина імперія у світі, яка уникла деколонізації після двох світових воєн у 20-му столітті. Всі інші імперії припинили існування і були змушені відпустити свої колонії. Ба більше, Росія - єдина імперія, яка не тільки дожила до наших днів, але ніколи, я наголошую, ніколи не визнала провини за свої імперські злочини і не була за них покарана", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив на важливості для Європи і всього світу притягнення РФ до відповідальності, оскільки в іншому разі РФ продовжить свою загарбницьку війну і звірства. За його словами, притягнення РФ до відповідальності забезпечить для Європи майбутнє без війни.

Очільник МЗС України особливо наголосив на важливості ухваленої за результатами конференції політичної декларації, підписантами якої вже стали 44 країни, яка, зокрема, вітає дискусію про конфіскацію заморожених російських активів, а також доходів від них на користь України. "Документ також закликає повну відповідальність за злочин агресії. Це важлива основа для подальшої роботи над створенням повноцінного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, за першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ у категорії "пошкодження або знищення житлової нерухомості" 2 квітня заявки на компенсацію подали вже 18 українців. Решту категорій запустять упродовж року, однак категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, і категорії заяв, які пов'язані з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України, відкриються через кілька місяців.

Загалом у Реєстрі очікують на подання від 6 до 8 мільйонів заяв, передбачається, що в першій категорії, яка відкрилася у вівторок, буде отримано від 300 до 600 тисяч заяв про відшкодування.