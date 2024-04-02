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16:12 02.04.2024

За першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ 18 українців подали заявки на компенсацію - Кулеба

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За першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ 18 українців подали заявки на компенсацію - Кулеба

За першу годину функціонування Реєстру збитків від агресії РФ заявки на компенсацію подали вже 18 українців, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На своїй сторінці в інстаграмі про це повідомив Кулеба. Він оприлюднив фото з нового офісу Реєстру в Гаазі разом із заступницею глави Офісу президента Іриною Мудрою, зазначивши, що вона "багато зробила для створення Реєстру".

2 квітня міжнародний Реєстр збитків оголосив про відкриття прийому заяв про відшкодування збитків, завданих російською агресією.

У пресслужбі Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), повідомляють, що прийматимуть заяви від людей, бізнесу та держави Україна в більш ніж 40 категоріях збитків, "включно з втратою життя, тілесними ушкодженнями, катуваннями й сексуальним насильством, примусовою депортацією, втратою майна та іншою економічною шкодою, а також збитками, завданими історичній і культурній спадщині та довкіллю".

Зазначено, що з 2 квітня розпочинається прийом заяв у категорії "пошкодження або знищення житлової нерухомості". У реєстрі зазначають, що решту категорій запустять протягом року, однак категорії заяв від осіб, які найбільше постраждали від війни, та категорії заяв, які пов'язані з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України, відкриються за кілька місяців.

На перших порах подати заяви до реєстру зможуть ті, хто звертався із заявою про пошкоджене або знищене майно за програмою "єВідновлення", а також зафіксував шкоду в Реєстрі знищеного та пошкодженого майна та отримав Акт огляду від місцевої влади. Однак за кілька тижнів подати заяву зможе кожен власник зруйнованого житла, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.

Загалом у реєстрі очікують на подання від 6 до 8 мільйонів заяв, передбачається, що в першій категорії, яка відкрилася у вівторок, буде отримано від 300 до 600 тис. заяв про відшкодування.

 

Теги: #кулеба #реєстр_збитків

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