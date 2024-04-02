Події

14:32 02.04.2024

Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир - Зеленський

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Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир - Зеленський

Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.

Як він наголосив, саме справедливість щодо дій Росії є тією лінією, від якої може розпочатися рух до надійного миру.

"Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життя, яке було захищене силою зброї. І відчуття передбачуваності всіх глобальних відносин. Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати", - заявив Зеленський.

Глава держави розповів учасникам конференції, як напередодні другої річниці деокупації Київщини відвідав Бучу.

"Ви пам'ятаєте, що відкрилося, коли ми почали знаходити масові поховання закатованих українців. Відтоді минуло два роки, а досі не вдалося навіть встановити імена всіх, кого вбили російські солдати, - досі в Бучі є безіменні могили. Як і в багатьох інших наших громадах, які були звільнені від російської окупації. І хоч різні міста й села поступово відновлюються, у кожному з них є таке особливе відчуття - однакове для всіх: відчуття того, що є ще дуже багато роботи попереду - роботи саме заради справедливості. Щоб кожен, хто потім прийде в російську владу після Путіна, знав: справедливість міцніша за мури Кремля. Тільки наша з вами спільна робота здатна це забезпечити", - сказав президент.

Зеленський висловив вдячність усім лідерам і державам, міжнародним організаціям, які підтримують глобальну роботу щодо розслідування російських злочинів війни й притягнення винних до відповідальності.

"Я прошу всіх вас не відступати від нашої спільної лінії - від лінії справедливості. Прошу вас не зменшувати обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці - безпеці від агресій і терору", - закликав він.

 

Теги: #гаага #зеленський #справедливість

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