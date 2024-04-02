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11:16 02.04.2024

35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності - КМІС

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35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності - КМІС

35% опитаних в Україні респондентів вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності, водночас ще 15% - в тарологію, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17 лютого - 5 березня 2024 року.

"35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності, 15% - у тарологію. Щонайменше в одне з цього переліку вірять 43% українців", - ідеться в пресрелізі, оприлюдненому на сайті КМІС у вівторок.

Згідно з результатами дослідження, віра в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію поширена серед усіх категорій населення. Водночас вищий показник віри серед жінок (49% українок вірять бодай в одне з переліку проти 36% - серед чоловіків), старших респондентів (показник зростає з 26% серед опитаних до 30 років, до 51% серед респондентів, яким понад 60 років), менш заможних респондентів (серед українців із високим рівнем статку 34% вірять бодай в одне з переліку, серед осіб із дуже низьким статком - 65%).

Протягом 17 лютого -5 березня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка - 2008 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювала влада України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

 

Теги: #опитування #кміс

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