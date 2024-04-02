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10:32 02.04.2024

Унаслідок обстрілів у Торецьку Донецької області пошкоджено два інфраструктурних об'єкти - голова ОВА

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Унаслідок обстрілів у Торецьку Донецької області пошкоджено два інфраструктурних об'єкти - голова ОВА

За минулу добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Торецьку Бахмутського району Донецької області пошкоджено два об'єкти інфраструктури та два будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Також унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено три двоповерхові будинки в Гострому Курахівської громади, зруйновано будинок у Торському, пошкоджено три будинки в Зарічному, чотири - у Закітному Лиманської громади, шість будинків у Віролюбівці та один - у Стінках Костянтинівської громади.

Крім цього, ворог обстріляв околиці Очеретинської громади.

Загалом за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 355 осіб, зокрема 25 дітей. Інформації про постраждалих унаслідок обстрілів не надходило.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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