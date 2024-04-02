У Вінницькій області в результаті падіння з кар'єра загинув підліток

У Вінницькій області внаслідок падіння з кар'єра загинув підліток, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За межами с. Мар'янівка Гайсинського району на території недіючого гранітного кар'єру, з висоти 10 метрів впали двоє підлітків", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, один із них самостійно вибрався з пастки. Його передали бригаді екстреної медичної допомоги. Водночас інший 17-річний підліток від отриманих травм загинув на місці.

Рятувальники за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доставили загиблого на берег.