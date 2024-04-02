Події

07:13 02.04.2024

У Вінницькій області в результаті падіння з кар'єра загинув підліток

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У Вінницькій області внаслідок падіння з кар'єра загинув підліток, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За межами с. Мар'янівка Гайсинського району на території недіючого гранітного кар'єру, з висоти 10 метрів впали двоє підлітків", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, один із них самостійно вибрався з пастки. Його передали бригаді екстреної медичної допомоги. Водночас інший 17-річний підліток від отриманих травм загинув на місці.

Рятувальники за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доставили загиблого на берег.

 

 

 

Теги: #загибель #дитина #вінницька_область

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