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06:59 02.04.2024

Україна збільшила виробництво дронів, що уражають цілі за 1000 км

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Україна збільшила виробництво дронів, що уражають цілі за 1000 км

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво БПЛА дальньої дії порівняно з минулим роком.

"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів", - сказав він в інтерв'ю Welt.

На його думку, саме від розвитку безпілотників залежить результат. Він прогнозує, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом у невеликій кількості можуть з'явитися на полі бою вже до кінця 2024 року.

Втім, за словами чиновника, поки що не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні.

"Однак поки що не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас", - зазначив Федоров.

 

 

 

Теги: #виробництво #збільшення #дрони

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