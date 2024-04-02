Україна збільшила виробництво дронів, що уражають цілі за 1000 км
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво БПЛА дальньої дії порівняно з минулим роком.
"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів", - сказав він в інтерв'ю Welt.
На його думку, саме від розвитку безпілотників залежить результат. Він прогнозує, що перші прототипи дронів зі штучним інтелектом у невеликій кількості можуть з'явитися на полі бою вже до кінця 2024 року.
Втім, за словами чиновника, поки що не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні.
"Однак поки що не можна сказати, хто перемагає в технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас", - зазначив Федоров.