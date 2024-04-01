Росіяни здійснили ракетний удар по Кривому Рогу, є постраждалі

Російські війська ввечері в понеділок завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждала жінка, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"За результатами ракетної атаки по місту о 20 35. Без деталей. Травмована жінка 42 роки, вже в лікарні, не важка", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють.

"Завтра з 7 ранку поквартирний обхід, збір заяв на допомогу від міста і видача будівельних матеріалів", - додав Вілкул.

Як повідомлялося, у місті чули вибухи.