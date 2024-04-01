Події

21:41 01.04.2024

Окупанти обстріляли артилерією село на Харківщині, є пошкодження

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Російські війська в понеділок обстріляли с. Курилівка Куп'янського району Харківської області, пошкоджено приватні житлові будинки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, ворожий удар стався близько 15:00 понеділка. Попередньо встановлено, що загарбники застосували артилерію.

Обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

 

 

 

Теги: #пошкодження #харківська_область #обстріли

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