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20:58 01.04.2024

Кулеба 2 квітня відвідає з візитом Гаагу

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Кулеба 2 квітня відвідає з візитом Гаагу

У вівторок, 2 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом Гаагу (Нідерланди).

"Глава МЗС України проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з нідерландською колегою Ханке Бряунс Слот, а також візьме участь у міністерській конференції "Відновлення справедливості для України", - повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначено, що метою конференції є обговорення пункту 7 "Відновлення справедливості" Формули миру президента України Володимира Зеленського та опрацювання результатів документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України. Особливу увагу буде приділено також подальшим крокам на шляху до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Окрім організаторів конференції - України, Королівства Нідерланди та Європейської комісії, участь у заході візьмуть прокурор Міжнародного кримінального суду, генеральний секретар Ради Європи, президент Євроюсту, представники Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) та інші.

За результатами конференції буде прийнято політичну декларацію.

Теги: #візит #нідерланди #кулеба

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