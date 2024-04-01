Повітряні сили ЗС України збили російський дрон "Форпост" над Чорним морем

Українські захисники збили російський безпілотний літальний апарат "Форпост" над Чорним морем, повідомив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, проте нам все-таки вдалося збити один із найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударних типу "Форпост". Це російський БПЛА, його вартість становить приблизно сім мільйонів доларів. Його збила Одеська зенітно-ракетна бригада над акваторією Чорного моря", - сказав Євлаш в ефірі телемарафону в понеділок.

За його словами, "Форпост" - досить великий дрон, який може проводити і розвідку, і також нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб вражати наземні цілі.