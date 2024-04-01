Події

19:39 01.04.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 7 місцях скупчення окупантів і їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по 7 місцях скупчення окупантів і їхньої техніки

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по одному пункту управління й по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по одній наземній станції управління безпілотними літальними апаратами противника, одному ворожому засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби, одному складу боєприпасів й одному району зосередження особового складу російських окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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