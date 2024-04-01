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16:06 01.04.2024

На нараді у Зеленського ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель дронів і нарощування виробництва снарядів

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На нараді у Зеленського ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель дронів і нарощування виробництва снарядів

На нараді щодо дронів у президента України ухвалено рішення про спрощення процедури закупівель, імпорт комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань. Обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК. Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них", - написав Зеленський у понеділок у телеграм-каналі.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектування, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт", - зазначив також він.

 

Теги: #нарада #зеленський

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