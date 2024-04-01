Ракетна загроза для України з моря залишається високою, незважаючи на перебування ворожих кораблів у пунктах базування - Гуменюк

Незважаючи на перебування ворожих кораблів у пунктах базування, ракетна загроза з моря нікуди не поділася - загальна готовність ракетоносіїв у противника залишається високою, повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Те, що ми бачимо і спостерігаємо в нашій зоні відповідальності, - ворожі кораблі суттєво "затиснуті" в південно-східній частині акваторії Чорного моря і не проявляють активності. Однак об'єктивно ми розуміємо, що небезпека і, зокрема, ракетна загроза з моря нікуди не поділася. Тому що загальна готовність ракетоносіїв у ворога залишається високою, незважаючи на те, що вони перебувають у пунктах базування і майже не застосовуються навіть для виходу на бойове чергування, всього двічі ми фіксували за останній час", - сказала вона під час онлайн-брифінгу в понеділок.

Гуменюк зазначила, що якраз напередодні масованих комбінованих ракетно-дронових атак ворог виводив ракетоносії, зокрема підводні, в акваторію Чорного моря.

"Імовірно, для того, щоб розосередити увагу Сил протиповітряної оборони. Оскільки присутність на бойовому чергуванні підводного ракетоносія - це підвищена увага до морського напрямку, оскільки виявляти пуски з підводних човнів важко", - пояснила спікерка.