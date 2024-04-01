На Львівщині припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури 31 березня - ОВА

У Львівській області рятувальники припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури, який атакували 31 березня, повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Рятувальники припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Під завалами більше нікого не знайшли", - написав він.

Як повідомлялося, у неділю вранці внаслідок атаки ЗС РФ крилатими ракетами в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області загинули двоє людей, зруйновано адмінбудівлю.