На Львівщині припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури 31 березня - ОВА
У Львівській області рятувальники припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури, який атакували 31 березня, повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОДА Максим Козицький.
"Рятувальники припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Під завалами більше нікого не знайшли", - написав він.
Як повідомлялося, у неділю вранці внаслідок атаки ЗС РФ крилатими ракетами в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області загинули двоє людей, зруйновано адмінбудівлю.