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11:33 01.04.2024

На Львівщині припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури 31 березня - ОВА

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На Львівщині припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури 31 березня - ОВА

У Львівській області рятувальники припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури, який атакували 31 березня, повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Рятувальники припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Під завалами більше нікого не знайшли", - написав він.

Як повідомлялося, у неділю вранці внаслідок атаки ЗС РФ крилатими ракетами в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області загинули двоє людей, зруйновано адмінбудівлю.

Теги: #львівська_область

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