Події

10:26 01.04.2024

Пил із Сахари в понеділок пошириться на більшість областей України - Гідрометцентр

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У понеділок, 1 квітня, більшість областей України накриє пил із Сахари, небо буде тьмяним, повідомляє Укргідрометцентр.

"Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT). Жителі західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці.

В Укргідрометцентрі закликають зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей похилого віку та дітей, а також для людей із респіраторними захворюваннями.

 

Теги: #сахара #україна #пил

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