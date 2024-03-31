СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

Служба безпеки України прокоментувала в неділю ввечері заяви МЗС РФ.

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук - зокрема, його чекають у Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей. Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на тлі річниці визволення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми пам'ятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату", - ідеться в повідомленні в телеграмі.