Події

22:03 31.03.2024

СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

1 хв читати
СБУ відповіла на обвинувачення МЗС РФ

Служба безпеки України прокоментувала в неділю ввечері заяви МЗС РФ.

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук - зокрема, його чекають у Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей. Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на тлі річниці визволення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми пам'ятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

 

 

 

 

Теги: #сбу #рф #обвинувачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 31.03.2024
РФ висуває вимоги до України щодо видачі Малюка

РФ висуває вимоги до України щодо видачі Малюка

16:14 31.03.2024
Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

14:22 31.03.2024
Мережу впливу Медведчука в ЄС викрито за допомогою СБУ - джерела

Мережу впливу Медведчука в ЄС викрито за допомогою СБУ - джерела

13:44 31.03.2024
Буданов про рейди російських добровольців: вони змогли відвернути сили РФ на фронті на оборону прикордонних рубежів

Буданов про рейди російських добровольців: вони змогли відвернути сили РФ на фронті на оборону прикордонних рубежів

12:40 31.03.2024
РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

07:38 31.03.2024
Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

Вночі РФ атакувала південні області України з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет

05:44 31.03.2024
РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

07:52 30.03.2024
ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

07:06 30.03.2024
Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

22:57 29.03.2024
Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ висуває вимоги до України щодо видачі Малюка

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

Окупанти завдають ударів Харкову - ОВА

ОСТАННЄ

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Освітній омбудсмен Горбачов задекларував 469,6 тис. грн доходів за 2023 рік

Електротранспорт Одеси в понеділок повертається до звичайного режиму роботи

У Херсоні з 1 квітня буде скорочено комендантську годину

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Зеленський: Поряд із будівництвом центрів соціально-психологічної реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА