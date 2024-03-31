Події

19:45 31.03.2024

Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

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Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

Унаслідок ракетного удару окупантів у Гуляйполі поранено місцевого жителя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"54-річний житель Гуляйполя отримав поранення внаслідок російського обстрілу. Чоловік займався городом, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Унаслідок обстрілу гуляйполець дістав осколкові поранення. Співробітники поліції надали потерпілому домедичну допомогу і передали медикам", - додав Федоров.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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