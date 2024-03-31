Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

Унаслідок ракетного удару окупантів у Гуляйполі поранено місцевого жителя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"54-річний житель Гуляйполя отримав поранення внаслідок російського обстрілу. Чоловік займався городом, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Унаслідок обстрілу гуляйполець дістав осколкові поранення. Співробітники поліції надали потерпілому домедичну допомогу і передали медикам", - додав Федоров.