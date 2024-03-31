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19:35 31.03.2024

Зеленський: Поряд із будівництвом центрів соціально-психологічної реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

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Президент України Володимир Зеленський відвідав відновлений центр соціально-психологічної реабілітації в Бородянці, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський відвідав відновлений Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, який російські окупанти вщент зруйнували в березні 2022 року. Того ж року Глава держави передав на відновлення цього закладу премію в розмірі 100 тис. дол., яку отримав із присудженням медалі Свободи", - ідеться в повідомленні на сайті президента.

Зеленський оглянув секцію фізично-спортивної реабілітації, де розташовані масажні кабінети, кабінет лікаря та спортивна зала, центр психологічної реабілітації, кімнату ерго-, арт- та кріотерапії, а також кімнату віртуальної реальності та укриття. Глава держави поспілкувався з одним із ветеранів, який проходить у центрі реабілітацію після важкого поранення, поцікавився умовами перебування та якістю послуг.

"Наші хлопці й дівчата, які приходять сюди, отримуватимуть фахову допомогу. Дуже приємно, що це сучасний центр. Команда працюватиме над тим, щоб тут після остаточного відкриття було більше фахівців. Це правильний початок і правильний сигнал для всіх областей – знаходити можливості, шукати гроші на реабілітацію", - зазначив президент.

Як повідомляється, Зеленський наголосив, що поряд із будівництвом центрів реабілітації також треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях. "Це залежить не тільки від Міністерства ветеранів, а й від місцевої влади. І від Міністерства охорони здоров’я. Ми зустрічалися з Прем’єр-міністром, з міністром охорони здоров’я, вони створюють велику мережу в обласних лікарнях. Це швидше, ніж побудувати цілий центр. Сьогодні, у час війни, паралельний процес – це правильний підхід. При лікарнях треба це робити дуже швидко, тому що реабілітація потрібна зараз. Потрібно задіяти всі можливості, всю інфраструктуру і всі міністерства. Правильно, що всі разом це роблять", - наголосив глава держави.

Як інформує пресслужба президента, у центрі створено простір для психологічної, соціальної підтримки, фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць. Психологи закладу супроводжуватимуть ветеранів у навчанні методів самодопомоги та першої психологічної допомоги в стресових ситуаціях. Також у центрі створено простір для освітніх заходів, тренінгів та досліджень із впровадження спеціальних підходів і нових стандартів для успішного повернення ветеранів до цивільного життя. У закладі обладнано дев'ять готельних номерів для амбулаторного перебування. Програма реабілітації ветеранів безкоштовна завдяки залученню донорських коштів. Планується, що за рік центр прийматиме в середньому понад дві тисячі ветеранів.

 

 

 

Теги: #бородянка #реабілітація #зеленський

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