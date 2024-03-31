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19:12 31.03.2024

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

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Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

У другу річницю визволення Київської області президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна переможе.

"Вже два роки минуло, як цими днями наші воїни, усі наші люди вигнали російських окупантів з Київщини. Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла. Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати – віддати українцям", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Україна обов’язково переможе. Головне – не втрачати віри в себе, у наших людей і не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результатів. Тому встала Україна й розвіє тьму неволі", - сказав він.

 

 

Теги: #звернення #зеленський

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