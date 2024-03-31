Через обстріл у Борозенській громаді на Херсонщині постраждали двоє людей

Унаслідок обстрілу окупантів у Борозенській громаді Бериславського району постраждали двоє людей, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російська армія обстріляла Борозенську громаду. Унаслідок атаки постраждало подружжя. У 67-річної жінки діагностували контузію, закриту черепно-мозкову травму, осколкові поранення рук і стегна. Постраждалій надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Чоловіка 1954 року народження доставили до найближчого медзакладу. У нього - мінно-вибухова травма, осколкові поранення та відкриті переломи передпліччя й гомілки", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомляється, потерпілого готують до евакуації в лікарню в Кривому Розі.