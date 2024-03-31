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08:57 31.03.2024

У Херсонській області за добу через обстріли дві людини дістали поранення, пошкоджено житлові будинки

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У Херсонській області за добу через обстріли дві людини дістали поранення, пошкоджено житлові будинки

У Херсонській області через російські обстріли 2 людини дістали поранення, зруйновано дві багатоповерхівки і понад 20 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Садове, Тягинку, Інженерне, Михайлівку, Берислав, Кізомис, Золоту Балку, Понятівку, Станіслав, Шляхове, Осокорівку, Львове, Білозерку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району. Херсонський район атакував двома "Shahed-131/136", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також було зафіксовано влучання в навчальний заклад, території промислових і сільськогосподарських підприємств, а також складське приміщення.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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