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19:21 30.03.2024

США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

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Агентство з протиракетної оборони спільно з ВМС США провели успішне тестове перехоплення балістичної ракети середньої дальності за допомогою вдосконаленої протиракети Standard Missile-6 (SM-6) Dual II, запущеної з есмінця в районі Тихого океану, повідомило відомство.

"Випробування FTM-32 продемонструвало здатність виявляти, відстежувати і перехоплювати балістичні ракети середньої дальності на кінцевому етапі польоту, кульмінацією якого стало реальне перехоплення цілі кораблем, обладнаним системою (протиракетної оборони) Aegis Baseline 9", - йдеться в повідомленні Агентства з ПРО.

Це вже четверте випробування нової протиракети Standard Missile-6 (SM-6) Dual II і друге успішне перехоплення нею балістичної ракети середньої дальності.

Випробування було проведено напередодні. Мішень було запущено з Тихоокеанського ракетного полігону в районі Гавайських островів. На її перехоплення з есмінця USS Preble було випущено протиракети ракети SM-6 Dual II, які вразили навчальну ціль на фінальній стадії польоту.

Як випливає з доповіді дослідницької служби Конгресу США, американські ВМС до 2030 року матимуть у своєму розпорядженні 69 кораблів, оснащених системою протиракетної оборони Aegis, які здатні перехоплювати балістичні цілі. Це на двадцять таких кораблів більше, ніж зараз є у складі американського флоту.

За даними Агентства з протиракетної оборони США, вже в рамках поточного фінансового року (закінчується наприкінці вересня) їхня кількість зросте до 56 кораблів.

Велика частина таких кораблів, оснащених системою Aegis, зосереджена на Тихому океані.

У Європі на базі Рота в Іспанії на постійній основі розміщені чотири кораблі з системою ПРО Aegis. Разом із наземними базами ПРО Aegis у Польщі та Румунії вони є складовою частиною європейської системи протиракетної оборони.

 

 

Теги: #сша #про #випробування

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