У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

У м. Біла Церква стався вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок вибуху невідомого предмета зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з подальшим загорянням. Пожежу ліквідовано. Під час робіт співробітники ДСНС врятували 3 людини, зокрема дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні. З-під завалів деблоковано тіло людини", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Роботи тривають. Є загроза руйнування конструкцій.

На місці працюють усі відповідні служби, зокрема психологи ДСНС.