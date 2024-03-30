Події

19:02 30.03.2024

У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

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У Білій Церкві в результаті вибуху у квартирі загинула людина, ще трьох вдалося врятувати

У м. Біла Церква стався вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок вибуху невідомого предмета зруйновано перекриття у квартирах між 2 та 5 поверхами з подальшим загорянням. Пожежу ліквідовано. Під час робіт співробітники ДСНС врятували 3 людини, зокрема дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні. З-під завалів деблоковано тіло людини", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Роботи тривають. Є загроза руйнування конструкцій.

На місці працюють усі відповідні служби, зокрема психологи ДСНС.

 

 

 

Теги: #вибух #київська #загиблий

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