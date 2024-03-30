Події

15:08 30.03.2024

Болгарія та Румунія з 31 березня приєднаються до Шенгенської зони

1 хв читати
Болгарія та Румунія з 31 березня приєднаються до Шенгенської зони

З 31 березня Болгарія і Румунія стануть членами Шенгенської зони: правила Шенгену застосовуватимуться в обох країнах-членах, зокрема щодо видачі шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано.

Про це в суботу повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке послідувало за історичним рішенням Ради від грудня 2023 року. Вступ до Шенгенської зони цих двох держав-членів зробить спільну зону привабливішою за рахунок значного розширення найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю", - йдеться у пресрелізі.

Коментуючи цю подію, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Завтра знаменує важливий день: Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської сім'ї. Я вітаю скасування внутрішніх повітряних і морських прикордонних перевірок. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони - найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу і єдину Європу для всіх наших громадян".

Теги: #шенген #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 27.03.2024
Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

Голова НАЗК провів низку зустрічей у Брюсселі з питань співпраці з ЄС та виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо протидії корупції

19:19 27.03.2024
Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

Посли ЄС досягли компромісу щодо продовження ліберального режиму торгівлі з Україною

14:46 27.03.2024
У ЄС оголошено ініціативу із розроблення "європейського диплома" про вищу освіту, який визнаватиметься в усьому союзі

У ЄС оголошено ініціативу із розроблення "європейського диплома" про вищу освіту, який визнаватиметься в усьому союзі

09:46 27.03.2024
ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

ЄС у середу спробує схвалити угоду про Автономні торговельні заходи, Україні запропоновано компроміс

05:53 26.03.2024
Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

20:38 25.03.2024
Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

20:33 25.03.2024
Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

14:42 25.03.2024
У Європейській раді пояснюють, що рішення продовжити ліберальний режим торгівлі з Україною ще не ухвалено

У Європейській раді пояснюють, що рішення продовжити ліберальний режим торгівлі з Україною ще не ухвалено

20:00 24.03.2024
ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

ЄС засудив оголошення Ізраїлем своїми державними землями 800 гектарів окупованої палестинської території

19:21 22.03.2024
Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

Європейська рада підтримала продовження лібералізації торгівлі з Україною, узгодження рішення триває - Стефанішина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звільнив Шефіра з посади свого першого помічника - указ

Зеленський звільнив Пушкарьову з посади свого уповноваженого з волонтерської діяльності - указ

Зеленський звільнив 4 радників, включно зі своїм уповноваженим із прав захисників України - укази

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

ОСТАННЄ

Спікери Ради та Національних зборів Франції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору" в Одесі

Окупанти обстріляли Красногорівку, двоє місцевих жителів загинули

Поліцейські в Нідерландах затримали чоловіка, який захопив заручників у кафе в Еді

Поліція домоглася звільнення частини заручників у місті Еде в Нідерландах

Перетини кордону України на тижні перед католицьким Великоднем зросли на 20% - Держприкордонслужба

Окупанти ввечері завдали авіаударів по Боровій та Устинівці Харківської області, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

Поліція в Нідерландах евакуювала жителів 150 будинків у місті Еде через захоплення заручників у кафе

Уповноважена з гендерної політики Левченко задекларувала 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік, а чоловік - 61,3 млн грн доходів

Ізраїль пропонує тимчасово розмістити в Газі багатонаціональні збройні сили арабських країн - ЗМІ

Обмеження допомоги Україні країнами Заходу з метою знизити ескалацію війни з боку РФ виявилося безуспішним - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА