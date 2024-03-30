Болгарія та Румунія з 31 березня приєднаються до Шенгенської зони

З 31 березня Болгарія і Румунія стануть членами Шенгенської зони: правила Шенгену застосовуватимуться в обох країнах-членах, зокрема щодо видачі шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано.

Про це в суботу повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке послідувало за історичним рішенням Ради від грудня 2023 року. Вступ до Шенгенської зони цих двох держав-членів зробить спільну зону привабливішою за рахунок значного розширення найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю", - йдеться у пресрелізі.

Коментуючи цю подію, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Завтра знаменує важливий день: Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської сім'ї. Я вітаю скасування внутрішніх повітряних і морських прикордонних перевірок. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони - найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу і єдину Європу для всіх наших громадян".