Події

14:48 30.03.2024

Окупанти обстріляли Красногорівку, двоє місцевих жителів загинули

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Двоє людей загинули й одна дістала поранення внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Красногорівка Мар'їнської громади Покровського району Донецької області в суботу, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"30 березня 2024 року російська армія обстріляла з артилерії м.Красногорівку Донецької області. Смертельних поранень зазнав 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, яка дістала тілесні ушкодження на подвір'ї, доправлено до медичного закладу. На іншій вулиці жертвою атаки стала 70-річна жінка - вона загинула у власному будинку", - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #обстріли #красногорівка

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