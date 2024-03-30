Поліція домоглася звільнення частини заручників у місті Еде в Нідерландах

Співробітники поліції Нідерландів повідомили, що змогли домогтися звільнення трьох заручників у центрі міста Еде, повідомляє портал NL Times.

Водночас правоохоронці зазначили, що інцидент ще не вичерпано: припускають, що озброєна людина ще утримує людей. Кількість заручників, які залишаються, влада не називає.

Інцидент стався в центрі міста. Місце події оточено, рух транспорту в цьому районі призупинили.

Водночас правоохоронці запевняють, що поки що виходять із того, що інцидент ніяк не пов'язаний із тероризмом.