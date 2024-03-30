Окупанти 10 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу

Мешканець села Максимільянівка Мар'їнської громади Покровського району Донецької області загинув унаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомляють у зведенні Донецької обласної адміністрації за минулу добу, опублікованому в телеграм-каналі у суботу вранці.

"Загалом за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 462 людини, зокрема 41 дитину", - йдеться в повідомленні.

Про інші жертви та постраждалих не повідомляють. Водночас в обладміністрації розповіли про численні руйнування в області від обстрілів за минулу добу.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула в Максимільянівці, пошкоджено будинок у Красногорівці. У Новогродівці пошкоджено адмінбудівлю. В Острому Курахівської громади пошкоджено 2 адмінбудівлі, двоповерхівку та інфраструктурний об'єкт; обстріляно Курахове та Острівське. У Селидовому пошкоджено 15 приватних будинків", - ідеться в повідомленні.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджено 12 приватних будинків, у місті Сіверськ - нежитлову споруду. Обстріляні також села Соледарської та Званівської громад Бахмутського району.

"Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки в Тернах, пошкоджено 19 будинків: 8 у Колодязях, 4 у Закитному та Тернах, 3 в Іванівці. У Костянтинівській громаді обстріляні Диліївка, Олександро-Шультине, Червоне і Миколаївка", - розповіли в обладміністрації.