Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі
Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є постраждалі та жертви, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Велетенське, Кізомис, Садове, Берислав, Золоту Балку, Новоолександрівку, Шляхове, Нововоронцовку, Осокорівку, Тягинку та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.
Прокудін також повідомив, що 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.
За словами голови ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Також було зафіксовано влучання у стільникову вежу та складське приміщення.