Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є постраждалі та жертви, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Велетенське, Кізомис, Садове, Берислав, Золоту Балку, Новоолександрівку, Шляхове, Нововоронцовку, Осокорівку, Тягинку та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін також повідомив, що 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

За словами голови ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Також було зафіксовано влучання у стільникову вежу та складське приміщення.