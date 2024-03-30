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08:14 30.03.2024

Росіяни за добу втратили 730 осіб

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Росіяни за добу втратили 730 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів, 29 танків, 20 бронемашин, 15 артсистем, 45 БПЛА, а також 32 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 441520 (+730) осіб, танків - 6951 (+29) од, бойових броньованих машин - 13284 (+20) од, артилерійських систем - 11006 (+15) од, РСЗВ - 1023 (+0) од, засоби ППО - 736 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8701 (+45), крилаті ракети - 2046 (+24), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 14670 (+25) од, спеціальна техніка - 1814 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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