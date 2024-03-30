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07:19 30.03.2024

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

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У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

У Полтавській області скасували графіки аварійних відключень електроенергії, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"У Полтавській області скасували графіки аварійних відключень. Електропостачання було відновлено всім споживачам. Вдячні енергетикам країни за їхню роботу", - написав Пронін у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, станом на вечір п'ятниці, 29 березня, у Полтавській області без електропостачання понад 150 тис. побутових споживачів.

У Полтавській, Сумській та Донецькій областях було введено графіки аварійних відключень унаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

 

 

 

Теги: #скасування #полтавська_область #відключення

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