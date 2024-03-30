США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

Адміністрація Байдена санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на кілька мільярдів доларів, незважаючи на побоювання Вашингтона з приводу очікуваного військового наступу ізраїльської армії на палестинське місто Рафах на півдні сектора Гази, повідомляє в п'ятницю The Washington.

"Адміністрація Байдена нещодавно схвалила передачу Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів", - інформує видання.

За даними джерел WP, новий пакет озброєнь включає понад 1,8 тис. авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

WP повідомляє, що Ізраїль раніше застосовував бомби MK84 у секторі Газа, і їх використання призвело тоді до "масових жертв".

Видання з посиланням на офіційних осіб США нагадує, що минулого тижня держдепартамент США санкціонував передачу 25 винищувачів F-35A та двигунів на суму близько $2,5 млрд.

WP наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення при наступі на Рафах та послабити обмеження на доставку гуманітарної допомоги до сектору Газа.

Раніше у п'ятницю Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжує підготовку до проведення масштабної наземної операції у Рафаху.

Прем'єр мотивував підготовку до операції тим, що, на його думку, "тільки при продовженні чинного нами військового тиску ми зможемо повернути заручників".

США попереджали Ізраїль, що у разі наземної операції в Рафаху йому загрожує ізоляція на міжнародній арені та погіршення зв'язків із партнерами.

"Ми вважаємо, що повномасштабна військова операція не тільки завдасть шкоди палестинському народу, не лише підірве постачання гуманітарної допомоги, а й зашкодить ізраїльській національній безпеці, ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені, ще більше відокремить Ізраїль від країн, які довгий час були його партнерами", - заявив раніше цього тижня представник держдепу США Меттью Міллер.

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з ізраїльським міністром оборони Йоавом Галлантом, що відбулася у Вашингтоні, зазначив, що США готові допомогти Ізраїлю знайти альтернативу повномасштабної військової операції в Рафасі, яка потенційно може загрожувати цивільному населенню міста.