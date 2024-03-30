Події

01:39 30.03.2024

США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

2 хв читати
США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

Адміністрація Байдена санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на кілька мільярдів доларів, незважаючи на побоювання Вашингтона з приводу очікуваного військового наступу ізраїльської армії на палестинське місто Рафах на півдні сектора Гази, повідомляє в п'ятницю The Washington.

"Адміністрація Байдена нещодавно схвалила передачу Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів", - інформує видання.

За даними джерел WP, новий пакет озброєнь включає понад 1,8 тис. авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

WP повідомляє, що Ізраїль раніше застосовував бомби MK84 у секторі Газа, і їх використання призвело тоді до "масових жертв".

Видання з посиланням на офіційних осіб США нагадує, що минулого тижня держдепартамент США санкціонував передачу 25 винищувачів F-35A та двигунів на суму близько $2,5 млрд.

WP наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення при наступі на Рафах та послабити обмеження на доставку гуманітарної допомоги до сектору Газа.

Раніше у п'ятницю Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжує підготовку до проведення масштабної наземної операції у Рафаху.

Прем'єр мотивував підготовку до операції тим, що, на його думку, "тільки при продовженні чинного нами військового тиску ми зможемо повернути заручників".

США попереджали Ізраїль, що у разі наземної операції в Рафаху йому загрожує ізоляція на міжнародній арені та погіршення зв'язків із партнерами.

"Ми вважаємо, що повномасштабна військова операція не тільки завдасть шкоди палестинському народу, не лише підірве постачання гуманітарної допомоги, а й зашкодить ізраїльській національній безпеці, ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені, ще більше відокремить Ізраїль від країн, які довгий час були його партнерами", - заявив раніше цього тижня представник держдепу США Меттью Міллер.

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з ізраїльським міністром оборони Йоавом Галлантом, що відбулася у Вашингтоні, зазначив, що США готові допомогти Ізраїлю знайти альтернативу повномасштабної військової операції в Рафасі, яка потенційно може загрожувати цивільному населенню міста.

Теги: #сша #ізраїль #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 29.03.2024
Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

Умєров і Остін обговорили необхідність більшого постачання систем ППО для України

20:26 29.03.2024
Ізраїль розширює зону відчуження навколо Сектора Гази

Ізраїль розширює зону відчуження навколо Сектора Гази

10:27 29.03.2024
Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

Україна підписала зі США угоду про відтермінування виплат за держборгом

05:23 29.03.2024
Лоцман вантажного судна викликав допомогу буксира, перш ніж врізатися в міст у Балтіморі

Лоцман вантажного судна викликав допомогу буксира, перш ніж врізатися в міст у Балтіморі

20:08 28.03.2024
Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

19:07 28.03.2024
Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

20:39 27.03.2024
Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

Шестеро людей загинули під час обвалення мосту в Балтіморі

18:27 27.03.2024
Трамп заявив, що йому на руку участь племінника Кеннеді в передвиборчих перегонах

Трамп заявив, що йому на руку участь племінника Кеннеді в передвиборчих перегонах

07:26 27.03.2024
Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель заступника голови військового крила ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель заступника голови військового крила ХАМАС

07:07 27.03.2024
США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

США не причетні до нещодавніх ударів по сходу Сирії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

ОСТАННЄ

У Полтавській області без електрики 154 тис. побутових споживачів

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВІЛЬНИВ СМИРНОВА І ДНІПРОВА З ПОСАД ЗАСТУПНИКІВ КЕРІВНИКА ОП, ПРИЗНАЧИВ ІРИНУ МУДРУ ТА ОЛЕНУ КОВАЛЬСЬКУ - УКАЗИ

Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 20 атак окупантів, на авдіївському 16

Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

Окупанти за добу завдали 38 ракетних і 59 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 міст і сіл

У Сумській, Полтавській та Донецькій областях вводяться графіки аварійних відключень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА