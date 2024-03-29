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19:37 29.03.2024

Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

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Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і наступного тижня запропонувати рішення

Президент України Володимир Зеленський доручив главі СБУ, Держспецзв'язку та Мінцифри, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино і вже наступного тижня запропонувати своє рішення.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Доручив главі Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Уже до вечора цього самого дня петиція набрала понад 26 тис. голосів.

 

Теги: #президент #казино #доручення

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