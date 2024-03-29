Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні створять Державний офіс розвитку індустріальних парків.

"Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий і промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямі стануть індустріальні парки. Цього року виділяємо 1 млрд грн на їхній розвиток", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, Кабмін у п'ятницю затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за під'єднання до мереж, на компенсації ставки за кредитами, узятими для розвитку та інвестицій.

"Також буде створено Державний офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, щоб індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки", - заявив він.

Крім того, у п'ятницю Кабмін ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків.

Зокрема, один із парків буде створено у Вінницькій області (інвестиції в його створення становитимуть понад 50 млн грн), а другий індустріальний парк - в Івано-Франківській області, (інвестиції в його створення та розвиток можуть становити 1,5 млрд грн).

"Завдяки створенню цих двох промислових парків з’явиться понад 1000 робочих місць у переробній промисловості", - заявив прем'єр.