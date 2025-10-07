Федерація страхових об’єднань України відкрила офіс у Брюсселі

Федерація страхових об’єднань України (ФСОУ) відкрила своє представництво при Європейському економічному і соціальному комітеті (EESC) у Брюсселі.

В повідомленні страхового об'єднання зазначається, що EESC є офіційним консультантом органів Європейського Союзу, який тісно співпрацює з Європейським парламентом, Європейською комісією та Радою ЄС.

Поміж основних цілей офісу ФСОУ у Брюсселі голова координаційної ради ФСОУ Віктор Берлін назвав створення майданчика для партнерства.

"Наразі Україна перебуває на етапі активного руху до ЄС, національний страховий ринок також у процесі трансформації, відповідно до директив Євросоюзу. Сподіваюся, що наша присутність у Брюсселі – епіцентрі ухвалення рішень ЄС - стане ще одним майданчиком для контактів українських страховиків з європейськими колегами", – підкреслив він.

За його словами, саме страхування сьогодні є критичним інструментом для залучення іноземних інвестицій в Україну і створення системи страхування воєнних ризиків, над якою наразі активно працюють представники Національного банку України, профільних міністерств і парламенту. Тому новий майданчик, як очікується, допоможе відкрити шлях для міжнародного капіталу.

Як повідомлялося, Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) та Національна асоціація страховиків України (НАСУ) на початку січня 2025 року підписали меморандум про співпрацю та партнерство, котрим передбачалося створення Федерації страхових об’єднань України, завданням якої є формування єдиної позиції професійних об’єднань страховиків заради розвитку ринку у синергії з регулятором.

Робочим органом ФСОУ визначено Координаційну раду, до складу якої входять по два представники-члени Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) та Національної асоціації страховиків України (НАСУ), а також керівники цих двох об'єднань.

Перше установче засідання координаційної ради ФСОУ 22 січня 2025 обрало головою ради президента ЛСОУ Віктора Берліна, секретарем коордради - голову правління СК "УНІКА" Олену Ульє.