"Укренерго" застосувало графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" змушений застосувати графіки аварійних відключень електроенергії до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

"Основна причина - відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - повідомив системний оператор після 15:00 у п'ятницю.

Продовжують також діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та Кривому Розі.

"Споживачів в інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадливо та свідомо", - звернулися в "Укренерго" до споживачів.

Про початок екстрених відключень е/е за розпорядженням системного оператора в Дніпропетровській області повідомив також у телеграм-каналі "ДТЕК".

"Ворог сильно пошкодив об'єкти генерації, передання та розподілу електроенергії", - зазначили в енергохолдингу.

Як повідомлялося з посиланням на директора Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександра Харченка, під час останніх інтенсивних атак російських агресорів на енергосистему Україна втратила 10-12% генерувальних потужностей від наявних на момент першої атаки 22 березня 2024 року.

За інформацією "ДТЕК", 29 березня внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено три ТЕС енергохолдингу.

Як поінформували в "Укренерго", унаслідок атаки вночі 29 березня пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральних і західних регіонах, а також високовольтні лінії електропередачі 330 кВ.