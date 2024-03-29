Річковий порт і мультимодальний термінал можуть з'явитися на березі Тиси

Закарпатська обласна державна адміністрація (ОДА) вивчає питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва на березі Тиси річкового порту і мультимодального терміналу, повідомляють у фейсбук-сторінці ОДА із посиланням на заступника голови адміністрації Мирослава Білецького.

Перспективи реалізації проєкту обговорювали під час наради з профільними департаментами управління басейном водних ресурсів Тиси та Державною прикордонною службою.

Проєкт може може стати складовою в організації міжнародних перевезень Тисою із виходом до великих судноплавних річок.

"Річковий порт і мультимодальний термінал будуть першими об'єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни та нашого краю, зокрема, важко переоцінити. Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, спілкуємося з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якнайшвидшої реалізації проєкту", - наводяться в повідомленні слова Білецького.

Ініціатором будівництва річкового порту та мультимодального терміналу на березі Тиси виступило підприємство "Адміністрація річкових портів". Воно звернулося до ОДА із запитом про виділення земельної ділянки для об'єкта.