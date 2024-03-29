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15:29 29.03.2024

Річковий порт і мультимодальний термінал можуть з'явитися на березі Тиси

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Закарпатська обласна державна адміністрація (ОДА) вивчає питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва на березі Тиси річкового порту і мультимодального терміналу, повідомляють у фейсбук-сторінці ОДА із посиланням на заступника голови адміністрації Мирослава Білецького.

Перспективи реалізації проєкту обговорювали під час наради з профільними департаментами управління басейном водних ресурсів Тиси та Державною прикордонною службою.

Проєкт може може стати складовою в організації міжнародних перевезень Тисою із виходом до великих судноплавних річок.

"Річковий порт і мультимодальний термінал будуть першими об'єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни та нашого краю, зокрема, важко переоцінити. Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, спілкуємося з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якнайшвидшої реалізації проєкту", - наводяться в повідомленні слова Білецького.

Ініціатором будівництва річкового порту та мультимодального терміналу на березі Тиси виступило підприємство "Адміністрація річкових портів". Воно звернулося до ОДА із запитом про виділення земельної ділянки для об'єкта. 

Теги: #порт #тиса #термінал

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