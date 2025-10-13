Дрони СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій в Криму – джерело

В ніч на понеділок в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об’єктів, які працюють на війну проти України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Феодосійський морський нафтовий термінал — безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа; підстанція 220 кВ "Кафа" (м. Феодосія), яка є частиною енергомосту рф — Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги", - розказав співрозмовник агентства.

Також, за його словами, на підстанції 330 кВ "Сімферополь" пролунала серія вибухів.

"СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме", — резюмувало джерело в СБУ.