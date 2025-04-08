"Лемтранс" планує збудувати у Фастові контейнерний термінал

Найбільший в Україні приватний оператор залізничних перевезень компанія "Лемтранс" планує збудувати у Фастові (Київська обл.) контейнерний термінал, повідомляється на сайті компанії.

"Термінал у Фастові стане стратегічною ланкою у розвитку транспортної логістики регіону. Проєкт дасть змогу: оптимізувати логістичні ланцюги, розширити експортні можливості українських виробників і створити умови для інтеграції місцевого бізнесу у світову торгівлю", — зауважив директор із розвитку термінальної мережі компанії "Левада Карго" Олександр Ткачук.

У компанії додали, що у 2024 році інвестували 478 млн грн у логістичні та інфраструктурні проєкти — це втричі більше, ніж у 2023 році. Основний акцент зроблено на розвиток термінального та контейнерного бізнесу, де сума інвестицій становила 441 млн грн.

Група "Лемтранс" у вересні 2024 року завершила перший етап будівництва та відкрила "Контейнерний термінал "Вінниця" (КТВ).

Як повідомлялося, загальний обсяг перевезень "Лемтранс" у 2024 році склав 15,9 млн тонн, що на 6% менше ніж у 2023 році.

За підсумками діяльності у 2024 році компанії, що входять до складу групи "Лемтранс", перерахували до бюджетів усіх рівнів податків і зборів у розмірі понад 712 млн грн. "Лемтранс" у 2024 році перерахував до державного бюджету близько 647 млн грн. Місцеві бюджети було поповнено на суму 66 млн грн. Крім того, група "Лемтранс" сплатила понад 59 млн грн єдиного соціального внеску.