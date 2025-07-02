Інтерфакс-Україна
Події
09:26 02.07.2025

Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську, без постраждалих

1 хв читати

Російські окупанти влучили по терміналу "Нової пошти" під час обстрілу міста Слов'янськ Донецької області в ніч на середу, повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також влучання в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, без постраждалих", - написав Лях у Facebook у середу вранці.

Теги: #термінал #словянськ #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

10:36 18.06.2025
Знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі

Знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі

11:27 17.06.2025
НКЦПФР схвалила розміщення облігацій "Нової пошти" на 2 млрд грн

НКЦПФР схвалила розміщення облігацій "Нової пошти" на 2 млрд грн

12:39 09.06.2025
"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

11:45 05.06.2025
Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині, один працівник поранений

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині, один працівник поранений

10:08 03.06.2025
Нічна атака безпілотників зруйнувала частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області

Нічна атака безпілотників зруйнувала частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області

19:46 08.04.2025
"Лемтранс" планує збудувати у Фастові контейнерний термінал

"Лемтранс" планує збудувати у Фастові контейнерний термінал

18:11 13.03.2025
АРМА отримало в управління пов'язаний з Коломойським і Боголюбовим зерновий термінал біля Одеси

АРМА отримало в управління пов'язаний з Коломойським і Боголюбовим зерновий термінал біля Одеси

14:27 31.01.2025
База загонів швидкого реагування УЧХ втретє зазнала обстрілу з боку РФ

База загонів швидкого реагування УЧХ втретє зазнала обстрілу з боку РФ

10:36 26.12.2024
У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту для перевезення зернових і олійних вантажів

У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту для перевезення зернових і олійних вантажів

ВАЖЛИВЕ

Вночі знешкоджено 79 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання БпЛА противника в 14 локаціях

Зеленський анонсував нові рішення РНБО щодо санкцій

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

ОСТАННЄ

Студент університету в Черкасах коригував ворожі удари по регіону

Поліція Києва затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко

Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про видатки й податки

Окупанти вранці атакували з дронів Антонівку під Херсоном, троє поранених

На НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць - Шмигаль

Вночі знешкоджено 79 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання БпЛА противника в 14 локаціях

Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталася пожежа, є постраждалі – ДСНС

Дніпропетровщина: Сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників, є пошкодження і постраждалі

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА