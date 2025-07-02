Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську, без постраждалих

Російські окупанти влучили по терміналу "Нової пошти" під час обстрілу міста Слов'янськ Донецької області в ніч на середу, повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також влучання в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, без постраждалих", - написав Лях у Facebook у середу вранці.