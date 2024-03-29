Глави МЗС України та Індії провели в Нью-Делі двосторонні переговори та оглядове засідання міжурядової комісії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Нью-Делі переговори з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром про українсько-індійські двосторонні відносини та глобальну безпеку.

"Під час наших щирих і всеосяжних переговорів з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром ми обговорили двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах і питання глобальної безпеки. Ми приділили особливу увагу Формулі миру і наступним крокам на шляху її імплементації", - написав Кулеба за підсумками переговорів у соцмережі Х.

Як співголови міністри також провели оглядове засідання українсько-індійської міжурядової комісії.

"Ми домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни Росії проти України, а також визначити нові перспективні проєкти, що виведуть наші відносини на наступний рівень", - підсумував глава МЗС України.