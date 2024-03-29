Події

12:38 29.03.2024

На Хмельниччині внаслідок атаки РФ пошкоджено 6 приватних будинків і дитячий табір, без постраждалих

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Шість приватних житлових будинків у громадах Хмельницької області та приміщення басейну дитячого табору пошкоджено внаслідок атаки РФ у п'ятницю.

"Пошкоджено вікна та дахи. Головне, що постраждалих немає. Працюють усі відповідні служби", - повідомляється в телеграм-каналі Хмельницької обласної адміністрації.

Як повідомлялося, під час відбиття ворожої повітряної атаки на Хмельниччині в п'ятницю збито три цілі. В обласній військовій адміністрації повідомили про відсутність постраждалих або пошкоджень об'єктів інфраструктури.

Теги: #хмельницька_область

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