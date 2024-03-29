"Укрзалізниця" продовжила маршрут Dnipro City Express до Синельникова

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 29 березня продовжує маршрут Dnipro City Express до міста Синельникова в Дніпропетровській області, повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю.

"Розпочинаємо другу фазу проєкту Dnipro City Express. На першому етапі проєкту, який розпочався в грудні 2023 року, модернізовані електропоїзди вирушили в рейси за маршрутом Дніпро - Кам'янське - Дніпро. На другому етапі додаємо більше зручних сполучень агломерації Дніпра - з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Кам'янське - Дніпро - Синельникове", - зазначено в повідомленні.

Уточнюється, що поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних станціях, забезпечуючи зручне тактове сполучення між районами й берегами Дніпра.

Із 29 березня зі станції Кам'янське із зупинкою в Дніпрі щодня вирушатимуть чотири рейси Dnipro City Express, ще два - зі станції Синельникове до Кам'янського через Дніпро, три з Дніпра до Синельникова й п'ять у зворотному напрямку, ідеться в повідомленні.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 5:30, із Кам'янського до Дніпра і Синельникова о 5:42, з Дніпра до Кам'янського о 5:14, і із Синельникова до Дніпра о 5:49.

В УЗ нагадали, що на маршруті курсують відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією зі шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще портами Type-C і USB для заряджання гаджетів.