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11:23 29.03.2024

Із 1 квітня вартість транспортної картки в Києві зросте до 75 грн

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Із 1 квітня вартість транспортної картки в Києві зросте до 75 грн

Вартість транспортної картки в Києві з 1 квітня зросте з 50 до 75 грн у зв'язку зі збільшенням собівартості виготовлення карток, вартість проїзду в комунальному транспорті не зміниться, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Києва.

"Із 1 квітня вартість транспортної картки становитиме 75 грн замість 50 грн. Збільшення вартості - вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Києва", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА в п'ятницю.

"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової картки з чипом", - наводить пресслужба аргументи КП "ГІОЦ".

Спеціалісти підприємства також зазначили, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалася незмінною - 50 грн. За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Ідеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій - студентів та учнів.

КМДА нагадує, що в застосунку "Київ Цифровий" можна придбати цифрову транспортну картку, не втрачаючи знижок чи зручних тарифів проїзного. З тарифами на міський транспорт можна ознайомитися на сайтах КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс", а також дізнатися про умови пільгового проїзду наземним громадським транспортом і метро.

"Вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить: в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері - 8 грн за одну поїздку; у міській електричці - 15 грн за одну поїздку", - зазначено в повідомленні.

Теги: #картка #подорожчання #київ_цифровий

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