Під час атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу" обійшлося без постраждалих і серйозних пошкоджень - Чернишов

Після атаки російських військ уночі 29 березня на об'єкти групи "Нафтогаз" обійшлося без серйозних пошкоджень, повідомив її голова Олексій Чернишов.

"На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав, ситуація під контролем. Група "Нафтогаз" продовжує виконувати свої зобов'язання перед усіма клієнтами та працювати заради енергетичної безпеки держави", - зазначив Чернишов, слова якого наведено в релізі на сайті групи.

Як повідомлялося, внаслідок атаки РФ 22 березня було пошкоджено наземну інфраструктуру одного з ПСГ. НАК заявляла, що всі номінації замовників послуг зберігання газу та бронювання потужностей продовжили виконуватися в повному обсязі.