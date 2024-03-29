За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

Минулої доби Вовчанськ двічі піддавався обстрілу ЗС РФ, є загиблий і поранені серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:00 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок масованого ворожого артобстрілу пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, два цивільні автомобілі. Вогнепальні та вибухові травми дістали 60-річний та 48-річний чоловіки... О 13:56 у Вовчанську Чугуївського району ворог із FPV-дрона скинув снаряд на центр первинної медичної допомоги. Пошкоджено дах будівлі. Загинув 59-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок денного ворожого обстрілу Моначинівки загинула 57-річна жінка, 31-річний чоловік отримав поранення. Було пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду.

У Високому внаслідок ракетного удару Х-35У пошкоджено 11 приватних будинків. Постраждала 70-річна жінка, її госпіталізували.

Унаслідок авіаудару КАБ по Курилівці було пошкоджено приватний будинок. Постраждали 2 жінки (53 і 55 років), а в Куп'янську внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три квартири, постраждали двоє чоловіків.